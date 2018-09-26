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Производитель мороженого выплатит «Союзмультфильму» 1 млн рублей из-за героев «Простоквашино»

08:28, 26.09.2018
Производитель мороженого выплатит «Союзмультфильму» 1 млн рублей из-за героев «Простоквашино»
Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Попов

Арбитражный суд Москвы взыскал с производителя мороженого «Альтервест» 1 млн рублей в пользу «Союзмультфильма».

Компания выпускала мороженое с героями мультфильма «Простоквашино» на упаковке в течение нескольких лет.

В пресс-службе киностудии рассказали, что «Союзмультфильм» неоднократно обращался к производителю с требованием прекратить незаконное использование образов, однако тот игнорировал претензии, сообщает RNS.

Ранее Арбитражный суд Татарстана взыскал с челнинской предпринимательницы Людмилы Хромовой 40 тыс. рублей по иску правообладателя «Маши и Медведя». Причиной подачи иска стало нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведение изобразительного искусства.

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