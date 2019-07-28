LADA оказалась лидером по продажам корпоративным клиентам в РФ

По итогам пяти месяцев 2019 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России продали 85,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% выше результата за тот же период минувшего года.

Как следует из данных аналитического агентства «Автостат», корпоративные продажи растут уже четвертый год подряд. На рынке новых автомобилей каждую седьмую машину продают корпоративным клиентам.

По объему корпоративных продаж в стране лидирует отечественная марка LADA, показатель которой в январе — мае составил 11,5 тыс. единиц — на 13% больше, чем год назад. Второе место занимает японская Toyota (8 тыс. шт.; +13%), на третьем — корейская KIA (7,8 тыс. шт.; -2%). В пятерку лидеров среди брендов также попадают немецкий Volkswagen (7,6 тыс. шт.; +14%) и чешская Skoda (6,9 тыс. шт.; +34%).

Напомним, на этой неделе страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России.

