Страховщики назвали самые угоняемые машины в России

Наиболее популярным автомобилем у угонщиков в России стал седан Hyundai Solaris. Об этом свидетельствует статистика компании «Ренессанс Страхование» по итогам первого полугодия 2019 года.

Согласно данным, второе место занимает Kia Rio, замыкает тройку Kia Ceed. Далее следуют иномарки Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы случаи угона премиальных автомобилей, среди которых BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что после угона недорогие машины сразу отправляются на разбор, премиальные — перенаправляются в другие регионы или за границу.

Напомним, самыми распространенными автомобилями в России оказались машины отечественного (16 485 438 авто), японского (8 629 947 авто) и корейского производства (4 621 760 авто). Также в автопарке России значительная доля приходится на французские, чешские, китайские, украинские, шведские, британские и итальянские автомобили.