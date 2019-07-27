В Татарстане ожидается гроза и до +29°С

Сегодня, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики предсказывают кратковременный дождь. Возможны гроза и град.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозе местами кратковременные усиления до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура днем составит от +24°С до +29°С. В Казани прогнозируется от +28°С до +28°С. В Набережных Челнах термометр покажет 24-28 градусов тепла.