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В Татарстане ожидается гроза и до +29°С

05:29, 27.07.2019
В Татарстане ожидается гроза и до +29°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики предсказывают кратковременный дождь. Возможны гроза и град.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозе местами кратковременные усиления до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура днем составит от +24°С до +29°С. В Казани прогнозируется от +28°С до +28°С. В Набережных Челнах термометр покажет 24-28 градусов тепла.

Общество Татарстан
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