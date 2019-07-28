Гитару с автографами участников группы The Doors продали почти за миллион рублей

На аукционе «Литфонда» продали бас-гитару с автографами всех участников культовой американской рок-группы The Doors, включая вокалиста Джима Моррисона. Конечная цена лота составила 950 тыс. рублей, на старте торгов гитару оценивали в 790 тыс. рублей.

Торги прошли в рамках международного хеви-метал-фестиваля Big Gun. На аукционе также продавали автографы участников других легендарных групп, включая Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath. Как пишет ТАСС, в числе прочих лотов значилась обложка альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна. Ее оценили в 340 тыс. рублей, однако покупателя на этот лот не нашлось.

Напомним, что на этой неделе группа Metallica на концерте в Москве спела один из хитов Виктора Цоя — «Группа крови». Записи мгновенно распространились в соцсетях и СМИ.