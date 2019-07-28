Путин спустился в батискафе к месту гибели подводной лодки

Президент РФ Владимир Путин спустился в батискафе на место гибели подводной лодки Щ-308 «Семга», затонувшей во время Великой Отечественной войны. Погружение на спускаемом аппарате продлилось около часа, глубина погружения — 50 метров.

В присутствии Путина прямо на месте гибели подводной лодки водолазы установили мемориальную табличку. После этого участники погружения почтили память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка Щ-308 «Семга» в сентябре 1942 года заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, добавляет пресс-служба Кремля. Ей удалось уничтожить три транспортных судна противника, однако сама подлодка тоже получила повреждения и не вернулась с задания. В 2018 году исследователи выяснили, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины; погиб весь экипаж в составе 40 человек.

Напомним, что сегодня в России празднуют день Военно-морского флота. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад.