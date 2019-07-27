Казанский Bilyar Palace Hotel отказал оппозиционерам в проведении семинара

Оппозиционные проекты «Объединенные демократы» и «Школа местного самоуправления» не смогли провести в Казани семинар для региональных активистов. Они получили отказ от Bilyar Palace Hotel, в котором был арендован зал.

Координатор проекта «Объединенные демократы» в Татарстане Татьяна Усманова сообщила, что договор был расторгнут только накануне вечером.

«Они не стали давать какие-либо комментарии и добавили, что вернут всю оплаченную сумму, плюс компенсируют штрафные санкции», — передает ее слова «Idel.Реалии».

Оппозиционеры решили перенести семинар в офис казанского отделения партии «Яблоко».

Напомним, что проект «Объединенные демократы» стартовал в Санкт-Петербурге с подачи Дмитрия Гудкова, Андрея Пивоварова и других политиков для объединения оппозиционеров. О своем участии в его создании заявляла и Ксения Собчак.

«Школа местного самоуправления» появилась в 2012 году под названием «Школа новой власти» в рамках Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.