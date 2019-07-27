Гендиректор концерна «Вега» рассказал об испытаниях российского «летающего радара» А-100

Генеральный директор концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев рассказал, что испытания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» проводятся в соответствии с графиком.

«Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики», — цитирует Михеева «РИА Новости».

Стоит отметить, что накануне состоялся очередной испытательный полет самолета.

Самолет А-100 предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и других объектов. Также его могут применять в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Ранее сообщалось, что ПАО «Ил» заключило контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан».

