Подписан контракт на создание сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан»

Заключен контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан». Об этом говорится в отчете ПАО «Ил».



«В рамках опытно-конструкторских работ по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) завершена фаза предконтрактной работы, заключен государственный контракт на выполнение 3—5 этапов ОКР «СТВТС», — сказано в отчете, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации.



Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что разработку нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 «Руслан» внесли в госпрограмму вооружений, рассчитанную до 2027 года.



Перед этим СМИ писали, что ОАК в 2018 году приступит к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета. Однако позже в компании опровергли эту информацию.

