Биологи нашли составляющие самой прочной паутины в мире

Генетики выяснили, из чего состоит секрет паутины пауков Caerostris darwini, считающейся самой прочной. Отмечается, что нити паутины в десять раз прочнее кевлара — специальной ткани, используемой в бронежилетах и инкассаторских сумках.

Ученые обнаружили новые белковые молекулы, дающие паутине высокую эластичность. Также прядильные органы этих пауков отличаются особым устройством.

Согласно публикации в журнале Communications Biology, группа ученых из университета штата Массачусетс в Лоуэлле (США) под руководством доктора Джессики Гарб нашла молекулы новой структуры, которые назвали MaSp4. Они содержат большое количество пролина, отвечающего за эластичность нитей. Этот белок позволяет паутине растягиваться вдвое, сохраняя прочность.

Прядущие органы Caerostris darwini длиннее, чем у других пауков. Исследователи считают, что их устройство позволяет прочнее соединяться белкам, из которых состоят нити паутины.

«Мы надеемся, что наше открытие будет использовано для создания материалов, не уступающих в стойкости шелковым нитям паутины Caerostris darwini, самому прочному биоматериалу на Земле», — заявила Джессика Гарб.

Пауки вида Caerostris darwini (Паук Дарвина) живут на Мадагаскаре.