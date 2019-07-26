Ученые заявили о самых высоких температурах за последние 2 тысячи лет

Группа европейских ученых заявила о беспрецедентных показателях тепла на планете. По их данным, сегодня на Земле наблюдается самый теплый период за последние 2 тысячи лет.

«Это является убедительным доказательством того, что антропогенное глобальное потепление не только не имеет аналогов с точки зрения абсолютных температур, но и беспрецедентно по пространственной согласованности в контексте последних 2 тысячи лет», — говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи из Швейцарии, США, Испании и Норвегии изучили глобальные реконструкции палеоклимата за последние 2 тысячи лет и не нашли доказательств того, что в этот период наблюдались всемирно согласованные холодные или теплые эпохи. Самой холодным периодом последнего тысячелетия считается Малый ледниковый период, во время которого температура опускалась до максимально низких значений в XV веке в центральной и восточной части Тихого океана, в XVII веке на северо-западе Европы и юго-востоке Северной Америке, а также в середине XIX века в большинстве оставшихся регионов.