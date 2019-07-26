Татарстанским предпринимателям рассказали, как попасть на прилавки федеральных ретейлеров — видео

В Минсельхозе РТ провели встречу для татарстанских производителей и представителей федеральных торговых сетей. На мероприятии фермерам объяснили, как добиться попадания на прилавки крупных ретейлеров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Предприниматели должны заполнить специальную форму на сайте и предоставить всю необходимую документацию.

«Фермеры рассказывают: поставили товар, а его по видеомонитору смотрят в центральном офисе, даже в Краснодаре», — поделился замминистра сельского хозяйства Татарстана Ришат Хабипов.

Примерами выступили представители бренда «Камамбер» из Камского Устья и предприниматель из Лаишевского района Рамиль Яруллин, занимающийся выпуском чая. Они уже смогли продвинуть свою продукцию на федеральный уровень.

Яруллин подчеркнул, что для попадания на прилавки ему необходимо допускать аудит на производство и строго следить за сроками поставок.

Директор компании по производству сыров Алмаз Наруллин считает, что высокие объемы продаж могут обеспечить только крупные торговые сети.