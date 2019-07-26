Украинские пограничники жалуются на зеленый луч ФСБ

Госпогранслужба Украины предъявила пограничникам ФСБ России обвинения в провокационных действиях в Азовском море.

В ведомстве считают, что с 24 июля один из кораблей береговой охраны ФСБ несколько минут освещает зеленым лучом катера украинской морской охраны. Это не наносит вреда людям и технике, тем не менее пограничники приняли меры по защите жизни и здоровья персонала. Информация размещена на официальном портале Госпогранслужбы Украины.

В интервью радио «Говорит Москва» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявление пограничников «бредом сумасшедшего».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента России Владимира Путина освободить украинских моряков.