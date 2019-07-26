Десятки фанатов пришли проводить казанского блогера «Дилю на Луне» в Москву
Сегодня блогер из Казани «Диля на Луне» провела фан-встречу. Девушка переезжает в Москву, и, как она сама говорила, возможно, никогда не вернется.
На проводы Дили пришли несколько десятков подростков. «Я думала, придет человек 15, а тут... Привет!» — обратилась к поклонникам Диля. Встречу она анонсировала в Instagram.
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