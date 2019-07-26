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Десятки фанатов пришли проводить казанского блогера «Дилю на Луне» в Москву

17:53, 26.07.2019
Десятки фанатов пришли проводить казанского блогера «Дилю на Луне» в Москву
Фото: скриншот видео

Сегодня блогер из Казани «Диля на Луне» провела фан-встречу. Девушка переезжает в Москву, и, как она сама говорила, возможно, никогда не вернется.

На проводы Дили пришли несколько десятков подростков. «Я думала, придет человек 15, а тут... Привет!» — обратилась к поклонникам Диля. Встречу она анонсировала в Instagram.

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Казань. ⠀⠀ Гаражная распродажа! Адрес: Баумана 70 (студия MediaPort) Время: с 15:00 до 17:00 (приходить можно и в 16:30 и в 15:40 и когда удобно внутри этого промежутка) ⠀⠀ Что будет продаваться? -пленочные камеры и полароиды -книги -картины -объективы и принадлежности для съемок -футболки nalune -наклейки -штуки для хобби (пинпонг, гантели, рисование) ⠀⠀ Что будет еще? Спокойная музыка, фотозона, я и котик. ⠀⠀ Вход бесплатный ⭐️

Публикация от ✨ Диля. 22 года. Казань. ✨ (@dilya_nalune)

Напомним, ранее сообщалось, что с видеоблогера Ильи Мэддисона сняли судимость за шутку про Коран.

ТехнологииТелекоммуникацииОбщество Татарстан
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