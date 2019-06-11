С видеоблогера Ильи Мэддисона сняли судимость за шутку про Коран

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С видеоблогера Ильи Давыдова, который известен как Илья Мэддисон, сняли судимость за шутку Коран.

«Суд привел приговор в соответствие. Судимость снимается автоматически, когда заканчивается срок, и сейчас приговор был просто приведен в соответствие», — сообщили телеканалу «360» в пресс-службе Тушинского суда Москвы.



Напомним, в июле 2018 года Тушинский суд Москвы приговорил Илью Мэддисона к полутора годам условно за шутку про Коран. Его обвиняли в экстремизме.

Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок назначается, только если подсудимый полностью признает вину, и является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальный срок.