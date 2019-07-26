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Россияне смогут выступить на Олимпийских играх — 2020 под своим флагом

16:10, 26.07.2019
Россияне смогут выступить на Олимпийских играх — 2020 под своим флагом
Фото: tvc.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

На официальном портале ОКР сообщается, что комитет получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в Токио под своим флагом без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом. Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что Олимпиада-2020 может стать одной из лучших для Татарстана.

СпортОбщество
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