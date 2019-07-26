Исполком Набережных Челнов: город окутал не смог, а мгла

В мэрии Набережных Челнов уточнили явление, которое наблюдалось в городе в четверг, 25 июля.

В исполкоме подчеркнули, что автоград окутал не смог, а мгла.

«Определен термин — мгла. Это атмосферное явление, помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены вследствие скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма», — пояснили в администрации города.

Экологи не зафиксировали превышения ПДК в атмосфере.

Напомним, подробнее о мгле в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени». Сегодня дымный туман дошел до Казани.