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Исполком Набережных Челнов: город окутал не смог, а мгла

11:30, 26.07.2019
Исполком Набережных Челнов: город окутал не смог, а мгла
Фото: realnoevremya.ru

В мэрии Набережных Челнов уточнили явление, которое наблюдалось в городе в четверг, 25 июля.

В исполкоме подчеркнули, что автоград окутал не смог, а мгла.

«Определен термин — мгла. Это атмосферное явление, помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены вследствие скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма», — пояснили в администрации города.

Экологи не зафиксировали превышения ПДК в атмосфере.

Напомним, подробнее о мгле в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени». Сегодня дымный туман дошел до Казани.

Общество Татарстан
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