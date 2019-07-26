Казанские ученые назвали древнее захоронение в Аксубаевском районе типичным мусульманским могильником

Директор высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат Ситдиков назвал древнее захоронение, обнаруженное в Аксубаевском районе РТ, типичным мусульманским могильником. Об этом он заявил на полях форума Института исследований Центральной Азии, который проходит в Казани.



«Это обычные мусульманские захоронения, которые отображают традиционно-типичные объекты, таких могильников на территории Республики Татарстан несколько сотен», — сказал Ситдиков.

Вице-президент Национального комитета ИКОМОС России Рафаэль Валеев, говоря о захоронении в Аксубаево, отметил, что всего на территории республики таких объектов может быть более 5 тысяч.

«И особенно ценно, что именно это захоронение обозначило новую тенденцию в Татарстане — обязательное проведение охранных мероприятий перед началом строительства дорог и проектирования зданий», — приводит слова Валеева корреспондент «Реального времени».

Ранее обнаруженное в Аксубаевском районе Татарстана массовое захоронение людей было признано объектом археологического наследия. Историки выдвинули несколько версий того, кто мог быть похоронен на юге республики.

