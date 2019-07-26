Минпромторг РФ продолжит поиск стратегического инвестора для сохранения КЗСК

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что ведомство продолжает искать стратегического инвестора для сохранения обанкротившегося КЗСК (ОАО «Казанский завод синтетического каучука»).

Заместитель министра отметил, что завод входит в список стратегических предприятий России и является одним из ведущих в нефтехимической промышленности.



«Поэтому Минпромторгом России прорабатываются различные меры по сохранению производственной площадки ОАО «КЗСК», в том числе такие, как поиск стратегического инвестора, субсидирование производственной деятельности», — цитирует Евтухова РБК.



Напомним, что 23 июля Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая. Представитель Минпромторга РФ в суде заявил, что необходимо продолжить работу КЗСК в случае банкротства.

