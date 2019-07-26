Верховный суд РТ оставил в СИЗО адвоката Абдрашитова

Законным и обоснованным признал арест адвоката Элика Абдрашитова сегодня Верховный суд РТ, передает журналист «Реального времени».



Напомним, за решеткой профессиональный защитник оказался в ранге подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 1,5 млн рублей — его задержали 16 июля после получения этих денег в ресторане от представителя потерпевшей стороны по уголовному делу бизнесмена Мухитдинова.

По заданию уполномоченного по правам предпринимателей РТ и татарстанского Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Абдрашитов занимался правовой экспертизой дела Мухитдинова.