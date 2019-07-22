Дарт Вейдер проиграл в Одессе на выборах в Верховную раду

Дарт Вейдер, выдвиженец от партии «Блок Дарта Вейдера», проиграл в Одессе на выборах в Верховную раду по 135-му округу.

Он уступил победу представителю партии «Слуга народа». После обработки 57,57% протоколов выдвиженец от «Слуги народа» Алексей Леонов получает 40,41% голосов избирателей, а Дарт Вейдер — только 1,63%, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Напомним, накануне на Украине прошли внеочередные выборы в Раду, которые признали состоявшимися.