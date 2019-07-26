ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «РАМ Банка» и назначил в кредитной организации временную администрацию. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По информации регулятора, «РАМ Банк» занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.

Кроме того, кредитная организация заключала «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.



Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 296-е место в банковской системе РФ.



Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс».

