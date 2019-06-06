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Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

09:00, 06.06.2019
Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Фото: pixabay.com

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург). Соответствующий приказ опубликовал регулятор в четверг, 6 июня.

Решение было принято в связи с тем, что кредитное учреждение полностью утратило собственные средства в связи с выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей.

Сам «Прайм Финанс» осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, передает ТАСС.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 366-е место в банковской системе России.

Напомним, сегодня также ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие».

ЭкономикаБанки
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