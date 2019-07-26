Володин считает недостоверной информацию в анонимных Telegram-каналах
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в анонимных Telegram-каналах продвигается и озвучивается недостоверная информация. Об этом он сказал журналистам в ходе поездки в Тамбовскую область.
По его словам, за новостями лучше следить в официальных СМИ, «кто зарегистрировался под своим именем».
«А когда вы не знаете, кто там на другом конце этого Telegram-канала, то лучше не читать», — цитирует ТАСС Володина.
При этом он подчеркнул, что сам не читает никакие Telegram-каналы.
Напомним, ранее Telegram занял первое место среди мессенджеров по темпам роста продаж рекламы в России.ОбществоВласть
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