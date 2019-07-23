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Telegram занял первое место среди мессенджеров по темпам роста продаж рекламы в России

16:37, 23.07.2019
Telegram занял первое место среди мессенджеров по темпам роста продаж рекламы в России
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Telegram признали самой быстрорастущей рекламной площадкой в России среди мессенджеров.

К таким выводам в рамках исследования пришла компания Admitad, сообщает «Коммерсант». Изученные данные охватывают первое полугодие 2019 года. По итогам этого периода общий объем онлайн-продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений» достиг почти 60 млрд рублей. 90% рекламы размещается в телеграм-каналах. Отмечается, что в партнерской сети Admitad продажи через Telegram за полгода выросли на 57% и составили 520 млн рублей.

Напомним, ранее мессенджер Telegram сообщил о DDoS-атаке на систему.

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