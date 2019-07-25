МЧС Башкирии: в Туймазах упал подъемный кран
В Главке МЧС по Башкирии сообщили подробности о падении подъемного крана в Туймазах. Конструкция обрушилась накануне, 24 июля.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
Кран был разобран в тот же день за два часа, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. Его вывезли для ремонта.
Кран упал во дворе одной из школ города, находящейся на капремонте.
Напомним, что в Казани крановщики объявили забастовку, отказавшись работать на опасных, по их утверждению, машинах. Также они потребовали повысить зарплату.
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