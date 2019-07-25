Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу

В пятницу, 26 июля, совет директоров Центробанка обсудит вопрос ключевой ставки. Эксперты ожидают ее снижения до 7,25% годовых.

«В июне темпы роста потребительских цен замедлились до 4,7% по сравнению с 5,1% в мае. В июле, по предварительным оценкам, инфляция будет на уровне 4,7—4,8%. На второе полугодие вероятно снижение инфляции ближе к нижней границе целевого диапазона регулятора 4,2—4,7%», — приводит ТАСС слова главного аналитика «Промсвязьбанка» Дмитрия Монастыршина.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, видит причину предстоящего снижения в сохранении слабого экономического роста во ll квартале 2019 года. Слабая динамика реального сектора экономики в качестве причины понижения также отмечается и главой Sberbank Investment Research Ярославом Лисоволиком.

Среди шестнадцати экспертов, пятнадцать ожидают снижения ставки на 25 б. п., до 7,25%. Еще один допускает возможность снижения на 50 пунктов.

Напомним, что в июне совет директоров ЦБ снизил ставку до 7,5%