Ключевая ставка с сегодняшнего дня снижена до 7,5%

Совет директоров Банка России с 17 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,50% годовых.

В ЦБ отметили снижение краткосрочных проинфляционных рисков, замедление годовой инфляции в конце первой декады июня до 5,0%. При этом наблюдается сохранение месячных темпов прироста потребительских цен с исключением сезонности вблизи 4% в годовом выражении.

В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохранились на повышенном уровне, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что с учетом проводимой политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам текущего года до 4,2—4,7% с 4,7—5,2%.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин назвал завышенным новый прогноз Центробанка по инфляции.