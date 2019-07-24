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Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья

13:23, 24.07.2019 1
Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья
Фото: creditnewsinfo.net

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают требования к микрофинансовым компаниям. Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что изменения позволять пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства. Кроме того, закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн рублей вместо действующих 10 тысяч рублей. Увеличение будет поэтапным по 1 млн рублей в год — до 2024 года.

Для всех видов микрофинансовых организаций вводят дополнительные возможности по идентификации клиентов, сообщается на официальном портале Госдумы.

Напомним, ранее ЦБ рекомендовал банкам гасить ипотеку после изъятия жилья.

НедвижимостьЭкономикаОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:36
    Отличная новость. Лучше поздно, чем никогда
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