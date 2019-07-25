Совфед готов поддержать идею бессрочной программы маткапитала
Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной, если правительство страны выступит с такой инициативой.
Рязанский обратил внимание, что это решение требует серьезного финансово-экономического обоснования. Каждый трехлетний период будет требовать обоснования по наличию финансово-экономических ресурсов, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной.ЭкономикаОбществоВласть
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