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Совфед готов поддержать идею бессрочной программы маткапитала

16:04, 25.07.2019
Совфед готов поддержать идею бессрочной программы маткапитала
Фото: pixabay.com

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной, если правительство страны выступит с такой инициативой.

Рязанский обратил внимание, что это решение требует серьезного финансово-экономического обоснования. Каждый трехлетний период будет требовать обоснования по наличию финансово-экономических ресурсов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной.

ЭкономикаОбществоВласть
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