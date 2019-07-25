Голикова: за 70 лет существования движения WorldSkills это будет самый масштабный чемпионат

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ рассказала, как проходит подготовка к проведению в Казани чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019.

По ее словам, в столице Татарстана ожидается порядка 250 тысяч гостей.

«Сейчас уже понятно, что за 70 лет существования движения WorldSkills это будет самый масштабный чемпионат. Соревноваться будут по 56 компетенциям 1 300 участников из 63 стран мира», — цитирует Голикову пресс-служба Кремля.

Также она подчеркнула, что Татарстан готов к чемпионату, объекты выстроены. В настоящее время идет уже застройка всех павильонов.

«Интересное мероприятие, между прочим. Познавательное и интересное», — отметил президент России Владимир Путин.

Напомним, чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Подробнее — в материале «Реального времени».