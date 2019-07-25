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Власти утвердили проект планировки старого русла Казанки с дублером Кировской дамбы

10:29, 25.07.2019 1
Власти утвердили проект планировки старого русла Казанки с дублером Кировской дамбы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком города Казани утвердил проект планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки.

«Утвердить проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и
Адмиралтейская слобода», — говорится в постановлении исполкома, размещенном в сборнике документов мэрии Казани.

Общая площадь территории составляет более 349 гектаров. Проектом предусматривается сохранение и регенерация исторической среды, а также экореабилитация старого русла Казанки.

Кроме того, предполагается создание рекреационных зон и городского парка вдоль старого русла, вынос коммунально-складских объектов и организация набережных с созданием причального комплекса на Волге для стоянки исторических судов, ремонт домов и общественных зданий, реконструкция улично-дорожной сети.

На высвобождаемых землях Казанского вертолетного завода, завода «Сантехприбор» и других планируется строительство жилых домов от четырех до девяти этажей. Также предполагается строительство школы, четырех детских садов, поликлиники, торгового центра и организация парковочных мест.

Также планируется новый мост через Казанку на Кировской дамбе по трассе Большого Казанского кольца протяженностью 150 метров.

Напомним, что публичные слушания по проекту планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки проводились с 28 марта по 8 мая.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:01
    Прекрасные новости.
    Просто великолепные.
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