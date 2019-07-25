Власти утвердили проект планировки старого русла Казанки с дублером Кировской дамбы

Исполком города Казани утвердил проект планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки.



«Утвердить проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и

Адмиралтейская слобода», — говорится в постановлении исполкома, размещенном в сборнике документов мэрии Казани.

Общая площадь территории составляет более 349 гектаров. Проектом предусматривается сохранение и регенерация исторической среды, а также экореабилитация старого русла Казанки.



Кроме того, предполагается создание рекреационных зон и городского парка вдоль старого русла, вынос коммунально-складских объектов и организация набережных с созданием причального комплекса на Волге для стоянки исторических судов, ремонт домов и общественных зданий, реконструкция улично-дорожной сети.

На высвобождаемых землях Казанского вертолетного завода, завода «Сантехприбор» и других планируется строительство жилых домов от четырех до девяти этажей. Также предполагается строительство школы, четырех детских садов, поликлиники, торгового центра и организация парковочных мест.



Также планируется новый мост через Казанку на Кировской дамбе по трассе Большого Казанского кольца протяженностью 150 метров.



Напомним, что публичные слушания по проекту планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки проводились с 28 марта по 8 мая.

