В Казани состоятся слушания по проекту планировки старого русла Казанки с дублером Кировской дамбы

Фото: Мария Горожанинова

В Казани с 28 марта по 8 мая пройдут публичные слушания по проекту планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки.

Общая площадь территории составляет более 349 гектаров. Проектом предусматривается сохранение и регенерация исторической среды, а также экореабилитация старого русла Казанки, сообщается в сборнике документов мэрии.

Кроме того, предполагается создание рекреационных зон и городского парка вдоль старого русла, вынос коммунально-складских объектов и организация набережных с созданием причального комплекса на Волге для стоянки исторических судов, ремонт домов и общественных зданий, реконструкция улично-дорожной сети.

На высвобождаемых землях Казанского вертолетного завода, завода «Сантехприбор» и других планируется строительство жилых домов до девяти этажей. Также предполагается строительство школы, детских садов, поликлиники, торгового центра и организация парковочных мест.

Кроме того, планируется новый мост через Казанку на Кировской дамбе по трассе Большого казанского кольца протяженностью 150 м, а также 4 эстакады над железной дорогой и моста через отсеченное русло Казанки длиной 100 метров.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства Большого Казанского кольца оценивается в 1,2—1,6 млрд рублей.