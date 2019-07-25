При пожаре в частном доме в Башкирии скончались двое мужчин
В Башкирии произошел пожар в бревенчатом жилом доме поздно вечером в среду, 24 июля.
Инцидент случился в деревне Большой Кельтей Калтасинского района республики. В тушении огня участвовали две единицы техники и шесть спасателей. Возгорание было ликвидировано за 10 минут.
В ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружены двое погибших мужчин — 1972 и 1977 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Башкирии.
В настоящее время причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в пяти районах Башкирии прогнозируют высокий класс пожароопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 143 природных пожара.Происшествия Башкортостан
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