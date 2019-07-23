Правительство Великобритании возглавит Борис Джонсон
Экс-мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии.
Он возглавит правительство Великобритании. Предполагается, что Джонсон официально вступит в должность главы правительства 24 июля. В борьбе за кресло премьера Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает The Guardian.
Напомним, 7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии.
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