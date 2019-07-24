В Управлении гражданской защиты рассказали, где чаще всего тонут в Уфе

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что на водоемах города спасли 17 человек, их них восемь детей. С начала купального сезона удалось спасти жизни 38 человек.

Чаще всего помощь спасателей требовалась отдыхающим на водоемах, расположенных в Октябрьском и Калининском районах Уфы. В каждом районе спасли по 12 человек, в Кировском районе — восемь человек, в Ленинском — три человека.

Лидером по количеству спасенных стало не оборудованное для купания место (бывшая зона отдыха «Водопад»). Здесь спасатели предотвратили 10 несчастных случаев. Семь человек было спасено в зоне отдыха «Солнечный», шесть человек — на пляже «Берег солнца». Информация размещена на официальной странице «ВКонтакте» Управления гражданской защиты Уфы.

Напомним, ранее в МЧС Татарстана назвали пять главных причин гибели людей на воде.