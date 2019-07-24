В МЧС Татарстана назвали пять главных причин гибели людей на воде

Главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что с начала года в республике на воде погиб 31 человек.

Больше половины погибших, 16 человек, лишились жизни из-за купания в необорудованных местах. Восемь из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Из-за несчастных случаев (падение в воду по состоянию здоровья, во время рыбалки, суицид, погодные условия и опрокидывания лодки) погибли 11 человек.

Кроме того, в этом году утонули четыре ребенка из-за недостаточного контроля со стороны родителей и опекунов. Один человек погиб во время подводной охоты, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Напомним, 19 июля в Татарстане 7-летний ребенок упал с обрыва и утонул.