Эксперт объяснила, почему платежные терминалы оказались под угрозой исчезновения

Платежные терминалы QIWI, омский «Апельсин», уральский TelePay и красноярский «КАССервис» находятся под угрозой исчезновения из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому банковским платежным агентам запрещено использовать технику удаленно. ККТ должна быть расположена либо внутри терминала, либо рядом, чтобы данные оперативно поступали в Федеральную налоговую службу.

Новые требования — ресурсозатратные, не все игроки рынка смогут себе позволить соответствовать им, считает исполнительный директор Национальной платежной Ассоциации Мария Михайлова. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

«Эти требования действительно достаточно сложно реализуемые, это достаточно дорогостоящее мероприятие. Облачный вариант всех устраивал. А теперь они должны встраивать оборудование. Это ресурсоемкая операция, которая может привести к сокращению числа платежных терминалов или к удорожанию стоимости операций, которые через них проводятся. Сокращение количества терминалов вполне вероятно. Для общей платежной структуры это не очень критично, потому что сейчас достаточно активно развиваются онлайн-каналы, платежи через приложения», — отметила эксперт.



В тоже время она считает, что опасения, когда игроки могут уйти в тень, преувеличены.

Напомним, ранее Qiwi сообщала о сбое в работе своих сервисов из-за пожара в одном из дата-центров.

