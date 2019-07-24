В России наблюдается снижение продаж стирального порошка

Жители России стали меньше покупать чистящие и моющие средства. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

Больше всего граждане стали экономить на кондиционерах для белья. С июня 2018 по май 2019-го данный вид товаров стали покупать реже на 11,8%. Также наблюдается падение продаж стирального порошка — на 6%, средств для мытья посуды, чистки ванной — на 3,8%.

Кроме того, только по акциям россияне сегодня покупают 80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств в денежном выражении, передает РБК.

По мнению экспертов, российский рынок бытовой химии снижается с третьего квартала 2016 года. Причиной называется более экономичное потребление россиян.

Напомним, «Росконтроль» внес в черный список стиральный порошок татарстанского производства, так как он не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к средствам для стирки детской одежды по показателю «индекс токсичности».