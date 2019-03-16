Глава Минсельхоза РТ отчитался о темпах накопления минеральных удобрений

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на совещании в Доме правительства РТ рассказал о темпах накопления минеральных удобрений под урожай 2019 года.

По словам министра, в республике накоплено 93,5 тыс. тонн удобрений, или в среднем 32,5 кг д. в./га, что составляет 46% от плана. Лучшие результаты показали Заинский, Тетюшский, Сармановский, Сабинский и Атнинский районы.

При этом за месяц до посевной есть районы, которые имеют менее 20 кг д. в./га. В их числе Агрызский, Черемшанский, Апастовский, Камско-Устьинский и ряд других районов.

Также Ахметов рассказал, что из бюджета для подготовки к посевной направляются субсидии на сумму 6 млрд рублей. Из них уже доведены 2,8 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Марат Ахметов сообщил, что затраты на посевную кампанию 2019 года оцениваются в 25 млрд рублей.