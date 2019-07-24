Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает экологическая катастрофа, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора рассказала, что недавно посещала этот объект и видела огромное количество ртутьсодержащих остатков. Радионова также сообщила, что в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы.

«Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитируют «Известия» главу Росприродназора.



Ранее Светлана Радионова посоветовала молодым людям быть ответственными и смотреть за тем, как их действия отразятся на других.

