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Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля» в России

10:36, 24.07.2019
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля» в России
Фото: mnr.gov.ru

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает экологическая катастрофа, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора рассказала, что недавно посещала этот объект и видела огромное количество ртутьсодержащих остатков. Радионова также сообщила, что в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы.

«Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитируют «Известия» главу Росприродназора.

Ранее Светлана Радионова посоветовала молодым людям быть ответственными и смотреть за тем, как их действия отразятся на других.

Общество
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