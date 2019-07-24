Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает экологическая катастрофа, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Глава Росприроднадзора рассказала, что недавно посещала этот объект и видела огромное количество ртутьсодержащих остатков. Радионова также сообщила, что в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы.
«Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитируют «Известия» главу Росприродназора.
Ранее Светлана Радионова посоветовала молодым людям быть ответственными и смотреть за тем, как их действия отразятся на других.
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