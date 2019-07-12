Глава Росприроднадзора на форуме в Татарстане: «В России все неприятности начинаются со слов «Смотри, как я могу»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин дали советы молодым людям на первом Международном молодежном нефтегазовом форуме HOT-Chellenge в Альметьевском районе Татарстана.

«Все большие неприятности начинаются с другой фразы — «Это фигня, смотри, как я могу». Я хочу вам посоветовать быть ответственными и смотреть, как ваши действия отразятся на других», — приводит слова Радионовой корреспондент «Реального времени».

В свою очередь Сорокин призвал осторожно проходить испытания медными трубами.

«Многие победители ломались после звездной болезни», — отметил замминистра, получивший эту должность три года назад как победитель конкурса «Лидеры России».

Ранее в Татарстане запустили хакатон в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума.