В Набережных Челнах более 6 тысяч человек оказались невыездными

Около 6,5 тысячи человек в Набережных Челнах ограничены в выезде за границу. Об этом сообщили в УФССП по РТ по итогам первого полугодия 2019 года.

Всего в Татарстане насчитывается более 145 тысяч невыездных граждан. Республика в целом по приросту граждан, ограниченных в выезде за пределы страны, заняла второе место после Москвы, пишет chelny-biz.ru.

Отмечается, что ограничения накладываются на лиц, за которыми числится задолженность от 30 тысяч рублей.

Напомним, по данным на 1 июля 2019 года в России насчитывалось более 3,4 млн невыездных должников, в том числе свыше 524 тысяч — по алиментным обязательствам.