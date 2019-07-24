Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства, а также посетит Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве.

Основной темой встречи c кабмином станет модернизация профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий.

Свои доклады представят глава Минтруда Максим Топилин и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, уточнили в пресс-службе Кремля.

В Доме русского зарубежья глава государства осмотрит постоянную экспозицию в сопровождении вдовы писателя Наталии Солженицыной.

Напомним, ранее Путин заявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург.