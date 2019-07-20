Путин заявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург

Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством России состоятся в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось изначально.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава государства обратил внимание, что некоторые мероприятия все-таки состоятся в Челябинске, но непосредственно саммиты проведут в Санкт-Петербурге. Федеральные денежные ресурсы, которые были предусмотрены на подготовку Челябинска к мероприятиям, город тем не менее получит, сообщается на официальном портале Кремля.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в рамках саммита G20 в Японии заявил, что Россия летом 2020 года примет саммит БРИКС.

