Китай выступает за полный запрет на использование ядерного оружия

КНР придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне.

Также Китай выступает за окончательный запрет на использование ядерного оружия, в том числе за полное его уничтожение. Подчеркивается, что Пекин никогда не применит ядерное оружие первым.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Китай не участвует в гонке вооружений и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне, передает ТАСС.

Основополагающими целями Китая в области обороны и безопасности «в новую эру» является сдерживание и противодействие агрессии.

Напомним, ранее в Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире Международного аэропорта «Дасин». Запуск в эксплуатацию новой воздушной гавани запланирован на 30 сентября.