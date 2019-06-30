В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире Международного аэропорта «Дасин». Запуск в эксплуатацию новой воздушной гавани запланирован на 30 сентября — в канун 70-летия образования КНР.

Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина, в 46 километрах от центра города. Его строительство было начато 15 марта 2016 года.

Новый аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы. В год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Согласно проекту, пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.

Первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, а третий и четвертый этажи — для вылета, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа.

