Единая база данных обо всех жителях России может появиться к 2022 году

К 2022 году в России может появиться федеральный ресурс, содержащий в себе данные обо всех жителях страны и иностранцах, прибывающих на территории РФ. Соответствующий законопроект внесло правительство в Госдуму.

Согласно документу, новая система будет содержать ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании и присуждении ученой степени, военной обязанности, медицинском и социальном страховании и другую информацию.

В системе будут находиться данные о семейном положении и родственных связях гражданина. Также ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданине.

Главная целью создания базы — «переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов». Таким образом властям удастся контролировать объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению.

Тестирование ресурса продлится до 2025 года. Предполагается, что база в будущем заменит перепись населения.

Напомним, ранее глава Росстата заявил о планах ввести штрафы за отказ от участия в переписи населения. Вопрос введения санкций ведомство прорабатывает совместно с Минэкономразвития.