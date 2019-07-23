Закон о краудфандинге прошел второе чтение в Госдуме

Во втором чтении Госдума РФ приняла законопроект о краудфандинге, который регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями с помощью инвестиционных платформ.

Ожидается, что третье чтение состоится 24 июля. К способам инвестирования через инвестплатформу отнесены предоставление займов; приобретение утилитарных цифровых прав; приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Согласно законопроекту, через инвестплатформы получится привлекать не более 1 млрд рублей в год. Операторами инвестплатформ, которые обеспечивают доступ к ним, смогут выступать российские общества, включенные Банком России в реестр, при этом размер собственных средств должен быть не менее 5 млн рублей. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, сегодня Госдума РФ ввела запрет на арест бизнесменов без активных действий со стороны следствия.