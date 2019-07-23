Госдума РФ ввела запрет на арест бизнесменов без активных действий со стороны следствия

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий возможность продления сроков содержания под стражей, если по делу не проводятся активные следственные действия.

Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс вводится норма. Теперь следствие будет обязано обосновывать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что суд должен в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога. По словам главы государства, в таких случаях важна сумма залога.

